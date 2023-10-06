Минобороны: треть призывников отправят в войска после службы

В России начался осенний призыв, и треть новобранцев будет отправлена в войска после того, как завершится срочная служба, заявляет издание URA.RU, сославшись на слова замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Владимира Цимлянского:

"Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", — заявил Цимлянский на брифинге.

Эксперты призывают не паниковать: некоторые СМИ неверно истолковали слова Цимлянского, решив, что призывников отправят в зону СВО, в действующие войска после срочной службы. Это не так. Подразумевался учебный курс для получения учетной специальности, после которого остаток 12-месячной срочной службы новобранцы проведут в войсках на территории РФ, в воинских частях и подразделениях, вдали от передовой, а демобилизованы будут ровно в срок.