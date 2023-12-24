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· Артем Акчурин

Минобороны сделало важное заявление: стало известно, когда мобилизованных вернут домой

Минобороны сделало важное заявление: стало известно, когда мобилизованных вернут домой

ria.ru

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Депутат России Борис Вишневский обратился в Министерство обороны РФ с идеей сократить срок военной службы мобилизованных граждан до одного года. Однако его инициатива не была одобрена ведомством, которое также не смогло определить точный срок возвращения призывников.


В своем официальном обращении в Минобороны России Борис Вишневский обратился с инициативой ограничения срока службы мобилизованных бойцов в Вооруженных Силах РФ одним годом, однако получил отрицательный ответ. Ведомство пояснило, что строгого ограничения продолжительности службы не предусматривается, и указало на то, что мобилизованные граждане будут находиться в составе ВС РФ до момента, когда будет принят официальный указ Президента России Владимира Путина об окончании призыва запасов. Депутат опубликовал документ с ответом Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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