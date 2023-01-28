Минобороны России: ВС РФ сорвали перевозки натовского оружия ВСУ на фронт точным и мощным ракетным ударом

Российские военные нанесли массированный удар по системе энергетики Украины, сорвав при этом перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, сообщили в Минобороны, сообщение цитирует РИА Новости.

Как уточнили в оборонном ведомстве, с помощью ракет и беспилотников удалось поразить все назначенные объекты, обеспечивавшие функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспорта.

"В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО", — подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что действия российских военных позволили помешать работе производственных предприятий по ремонту и восстановлению военной техники украинских войск.

Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.