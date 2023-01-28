Новости России
· Служба новостей

Минобороны России: ВС РФ сорвали перевозки натовского оружия ВСУ на фронт точным и мощным ракетным ударом

Минобороны России: ВС РФ сорвали перевозки натовского оружия ВСУ на фронт точным и мощным ракетным ударом

Фото: sputnik-ossetia.ru

Российские военные нанесли массированный удар по системе энергетики Украины, сорвав при этом перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, сообщили в Минобороны, сообщение цитирует РИА Новости.

Как уточнили в оборонном ведомстве, с помощью ракет и беспилотников удалось поразить все назначенные объекты, обеспечивавшие функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспорта.

"В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО", — подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что действия российских военных позволили помешать работе производственных предприятий по ремонту и восстановлению военной техники украинских войск.

Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

В ряде регионов России взломали телевещание: вместо сериалов и новостей на экранах появился жалобный Зеленский

Интересное

6 часов назад

“В добрый путь!”: в Татарстане дали старт строительству третьей очереди логистического центра Ozon

вентиляционная решетка с москитной сеткой для чего

Общество

день назад

Именно такое поведение с головой выдает женщину, которая завела роман на стороне

Интересное

3 дня назад

УК наживаются на ленивых: как экономить на коммуналке до 5000 рублей в год

Профи - директ москва

Новости Казани

5 часов назад

Не выходят из угара: в Татарстане названы самые пьющие районы и города республики

Новости мира

21 час назад

"200-тысячным кулаком по голове Зеленскому": в США знают, когда Россия пойдет на Киев и чем все это кончится

Новости мира

15 часов назад

"Будет вторая Украина со всеми вытекающими последствиями": НАТО открыл новый фронт против России

Новости России

день назад

"Шеи сломаны, уши отрезаны, а написали, что сердечный приступ": на телах погибших в ЛНР российских бойцов нашли следы зверских пыток

Новости Казани

день назад

"Не брат ты мне!": Татарстан просит разорвать связи с некоторыми городами-побратимами
Новости Казани
16 часов назад

В Казани с высоты 9-го этажа обрушился лифт, в котором были 7 пассажиров (видео)

В Казани с высоты 9-го этажа обрушился лифт, в котором были 7 пассажиров (видео)

Новости России

час назад

Минобороны России: ВС РФ сорвали перевозки натовского оружия ВСУ на фронт точным и мощным ракетным ударом

Интересное

14 часов назад

Опрос показал, какие девушки на самом деле привлекают казанских мужчин

Общество

8 часов назад

Ученица 10 класса собралась замуж за 49-летнего возлюбленного: родители школьницы требуют остановить этот беспредел

Новости России

9 часов назад

"Сейчас не важно, что он сделал в прошлом": осужденный из ЧВК "Вагнер" получил от Путина награду за героизм в зоне СВО
В Казани загорелся жилой комплекс "Манхэттен" на Оренбургском тракте

Общество

10 часов назад

На себе не стоит проверять: несоблюдение этой приметы привело к миллионам разводов во времена СССР

Новости Казани

10 часов назад

В Татарстане 20-летняя девушка выпала из окна многоэтажки и чудом выжила

Новости Казани

10 часов назад

В Москве из-за ленточки в цветах Украины осудили ЛГБТ-активистку из Казани Сашу Косареву
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города