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Минобороны России рассказали об уничтожении 42 беспилотников над российскими регионами за сутки

В последнее время вопросы национальной безопасн...

belgorodtv.ru

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В последнее время вопросы национальной безопасности становятся всё более актуальными. По последним данным Министерства обороны России, системы противовоздушной обороны страны успешно сбили 42 беспилотника, которые нарушили воздушное пространство над рядом российских регионов.

Детали инцидента

Согласно официальной информации, самое большое количество беспилотников было обнаружено и уничтожено над Орловской областью — 20 аппаратов. Ростовская и Брянская области столкнулись с восемью дронами каждая, в Курской области было сбито пять дронов, а в Краснодарском крае — один.

Цели атак и меры предосторожности

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что целью дронов были объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Благодаря оперативным действиям спасательных служб, возгорание было быстро локализовано и ликвидировано без пострадавших.

В Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о комбинированной атаке, включающей не только дроны, но и ракету, которая также была успешно сбита. Падение обломков не привело к жертвам среди населения, последствия атаки ещё уточняются.

Отсутствие разрушений и жертв

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что удары не привели к разрушениям или жертвам. Власти Курской области и Краснодарского края также не сообщали о серьёзных последствиях после атак.

Заключение

Эти события подчеркивают важность и эффективность системы противовоздушной обороны России. Способность быстро реагировать на угрозы и нейтрализовать их ещё до того, как они могут нанести ущерб, является ключевым аспектом обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры страны, пишет ТГ КОНТЕКСТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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