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Минобороны России объявило о продолжении наступления на Донецком направлении

Минобороны России объявило о продолжении наступления на Донецком направлении

Фото: trmzk.ru

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 12 января.

По словам Конашенкова, наступательные действия российских войск были успешными — в ходе боестолкновений удалось уничтожить более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спикер Минобороны добавил, что ВС России также уничтожили несколько единиц техники ВСУ.

"Безвозвратные потери противника составили (...) один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — заявил он.

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