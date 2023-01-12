Минобороны России объявило о продолжении наступления на Донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 12 января.

По словам Конашенкова, наступательные действия российских войск были успешными — в ходе боестолкновений удалось уничтожить более 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спикер Минобороны добавил, что ВС России также уничтожили несколько единиц техники ВСУ.