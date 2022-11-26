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Минобороны РФ: США создали вариант коронавируса со смертностью в 80%, против которого нет вакцины

Минобороны РФ: США создали вариант коронавируса со смертностью в 80%, против которого нет вакцины

Фото: warfiles.ru

Вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных в ходе экспериментов, был создан в Соединенных Штатах, сообщил в субботу, 26 ноября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в Минобороны.

"В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", - сказал Кириллов на брифинге.

Он добавил, что защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него совсем не эффективны.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон обладает системой, которая позволяет ему в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам экспериментов, "неоднозначных с этической и правовой точки зрения".

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