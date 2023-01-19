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Минобороны РФ сообщило отличные новости с фронта: ВС РФ заняли выгодные рубежи

Минобороны РФ сообщило отличные новости с фронта: ВС РФ заняли выгодные рубежи

Фото: fonstola.ru

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны 19 января.

"В ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", — уточнили в ведомстве.

Также успешное наступление провели подразделения Южного военного округа на Донецком направлении. Российские бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское в ДНР.

"За истекшие сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", — добавили в Минобороны.

Также российские военные смогли уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и склад боеприпасов.

Артиллеристы и армейская авиация Западного военного округа нанесли удар по двум механизированным бригадам ВСУ на Купянском направлении. В результате противник потерял более 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Акация".

В результате на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубицу Д-20.
Российские войска также ударили по 67 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах.

Потери понес и воздушный флот киевского режима.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-25 Воздушных сил Украины", — отметили в министерстве.

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