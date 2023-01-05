Минобороны РФ: пленные ВСУ называют своего президента Зеленского "шавкой"

Министерство обороны РФ показало видео, на котором украинские военнопленные нелицеприятно высказываются о своем собственном президенте Владимире Зеленском. Также пленные говорят, что на передовой нет командиров, они их бросили, пишет "МК".

Пленный Николай Пономаренко заявил, что ему нравится Зеленский как актер, но не как лидер государства.

"Не марионетка - шавка! Вот, так даже будет лучше" - отметил боец.

Другой военнопленный Богдан Семенчук признался, что украинское командование кинуло бойцов в бой, "как мясо".

