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Минобороны РФ определило порядок поступления граждан РФ в добровольческие формирования

Минобороны РФ определило порядок поступления россиян в добровольцы
Минобороны РФ определило порядок поступления граждан РФ в добровольческие формирования

Фото: ptoday.ru

Минобороны определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

При отборе кандидатов в добровольцы военным комиссариатам рекомендуют обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих военно-учетные специальности.

Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью, также в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца, в том числе его мотивацию при поступлении в подобное подразделение.

Россиянину, заключившему контракт, выдадут удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании. Дополнительная подготовка бойцов займет не менее десяти суток.

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