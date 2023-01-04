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Минобороны признало, что число погибших от удара ВСУ в Макеевке выросло до 89 человек

Минобороны признало, что число погибших от удара ВСУ в Макеевке выросло до 89 человек

Фото: YouTube

Число погибших в Макеевке в результате украинского удара российских военных после разбора завалов здания ПТУ выросло до 89, погиб в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

По его словам, 1 января в 00.01 мск артиллерия ВСУ выпустила шесть снарядов из установки HIMARS по месту, где временно дислоцировались бойцы одной из частей в районе Макеевки. Два снаряда сбили силы ПВО, еще четыре попали в здание, где находили бойцы, в результате в нем рухнули перекрытия.

Сразу после случившегося командование и бойцы других частей сделали все, чтобы спасти пострадавших. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка, добавил Севрюков.

В первые сутки Минобороны воздерживалось от комментариев, затем назвали число погибших - 63 бойца.

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