Минобороны: 11 беспилотников атаковали Крым в ночь на 14 сентября: что известно на данный момент

Ранним утром 14 сентября ВСУ пытались атаковать Крым беспилотниками. Ударные дроны самолетного типа направили около 5:30, проинформировали в Министерстве обороны РФ.

"14 сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - говорится в официальном сообщении военного ведомства в телеграм-канале.