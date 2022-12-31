Министр обороны Украины обратился к россиянам, а Рогозин в ответ пообещал "Киев брать"

Экс-глава корпорации "Роскосмос", руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале отреагировал на обращение главы Минобороны Украины Алексея Резникова к россиянам и пообещал "Киев брать".

Само обращение Резникова Рогозин назвал вызывающим и наглым.

"В конце своего выступления Резников совершает ошибку. Ненависть к русским и России, переваливающие через край эмоции привели к тому, что министр обороны Украины в этом спиче не смог удержаться от запугивания всех россиян неминуемой расплатой. В этом усматриваю явную недооценку наших соотечественников", — отметил он.

Рогозин указал, что "безнаказанные обстрелы Донецка", "отсутствие продвижения" ВС РФ на фронте, "еще ожидаемое, но не состоявшееся насыщение фронта современным оружием и боеприпасами" — "создает иллюзию" у Киева, что ему перед Новым годом "позволительно делать подобные заявления".