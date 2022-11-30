Министр обороны Шойгу заявил, что в 2023 году РФ уделит больше внимания интересам ядерных сил

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства 30 ноября заявил, что в рамках подготовки перечня объектов капитального строительства особое внимание в 2023 году уделят строительству в интересах ядерных сил, пишет RT.

"При подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил", — сказал глава Минобороны.

По его словам, важно вводить в эксплуатацию объекты инфраструктуры синхронно с поставками вооружения и военной техники. Также Шойгу отметил, что государственный оборонный заказ на 2022 года будет выполнен на 99%.

