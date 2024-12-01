Министр обороны снял положение о кадровом резерве на гражданской службе

В контексте кадровых изменений в ведомстве, Министр обороны России Андрей Белоусов принял решение об отмене двух регулирующих документов. Это решение, как сообщается, направлено на адаптацию к новым условиям, установленным президентским указом, ориентированным на создание федерального кадрового резерва.

Обновление нормативной базы

Опубликованный на официальном портале правовых актов приказ министра обороны свидетельствует об отмене приказов от 14 августа 2017 года № 495 и от 23 ноября 2017 года № 698. Эти документы регламентировали действия по формированию кадрового резерва на гражданской службе в оборонном ведомстве.

Мотивация изменений

Изменения инициированы в ответ на потребность в более гибком и адаптивном подходе к формированию кадрового резерва, что подчеркивается в пояснительной записке к приказу. Новая политика призвана реализовать недавний президентский указ, который задает стратегическое направление на профессиональное развитие и отбор кадров на государственной службе.

Процесс реформы и её цели

По указу президента Владимира Путина, введённого в январе, предполагается комплексная реализация мер по созданию и развитию федерального кадрового резерва. Целью является не только подбор квалифицированных специалистов, но и их дальнейшее профессиональное развитие, а также систематическая проверка и отчётность о доходах.

Влияние на оборонное ведомство

Отказ от устаревших приказов и переход к новой системе кадрового учета отразятся на всей структуре управления человеческими ресурсами в Минобороны. Это позволит повысить эффективность и прозрачность в отборе и обучении кадров, что критически важно для обеспечения национальной безопасности.

Перспективы и вызовы

Обновление кадровой политики представляет собой комплексный вызов, который требует координации между различными уровнями управления и внедрения передовых практик в области HR. Однако, это также открывает новые возможности для улучшения качества государственного управления и подготовки кадров, способных эффективно реагировать на современные вызовы, пишет vedomosti.ru.