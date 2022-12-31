Министр обороны России Шойгу заявил, что победа ВС РФ неотвратима
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.
"Вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас — Россия!" — сказал он.
Министр выразил уверенность, что победа россиян в СВО неотвратима.
"В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!" — сказал он.