Министр обороны России Шойгу заявил, что победа ВС РФ неотвратима

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

"Вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас — Россия!" — сказал он.

Министр выразил уверенность, что победа россиян в СВО неотвратима.