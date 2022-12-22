Министр обороны РФ Шойгу предложил призывать в армию не 18-летних: возраст призыва хотят поднять до 21 года

Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства накануне предложил поэтапно повысить призывной возраст в России.

"При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу", — заявил Шойгу, его цитирует РИА Новости.

Также он отметил, что численность ВС РФ увеличат до 1,5 миллионов человек, из них контрактников будет 695 тысяч человек. К концу 2023 года число проходящих службу по контракту нужно увеличить до 521 тысячи человек.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", — отметил Шойгу.

Кроме того, глава ведомства поручил завершить цифровую трансформацию военкоматов и ввести в них государственную гражданскую службу с увеличением воинских должностей.