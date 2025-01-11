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Минимум 85 БПЛА были выпущены по территории России за ночь с 10 на 11 января: что сообщают на данный момент

В ходе интенсивной ночной операции, дежурные си...

osetia.ldpr.ru

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В ходе интенсивной ночной операции, дежурные силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Это стало одним из крупнейших за последнее время примеров использования систем противовоздушной обороны на территории России и в прилегающих водных пространствах.

География перехватов

Согласно официальным данным, наибольшее количество дронов было уничтожено над акваторией Черного моря, где был сбит 31 БпЛА. Также значительное количество беспилотников было обнаружено и уничтожено в Воронежской области и Краснодарском крае — по 16 БпЛА в каждом регионе. Акватория Азовского моря стала местом уничтожения 14 дронов, четыре аппарата были сбиты в Белгородской области, два — в Тамбовской области, по одному в Республике Крым и Курской области.

Технические аспекты и эффективность ПВО

Эффективное использование систем ПВО подчеркивает значительные возможности российской противовоздушной обороны в условиях увеличенной угрозы применения дронов. Операция демонстрирует координацию между различными подразделениями ПВО и способность быстро реагировать на разнообразные угрозы в различных регионах.

Безопасность регионов

Интенсивность и широта перехватов дронов также акцентирует внимание на вопросах безопасности в регионах, прилегающих к границам России и Украины. Меры, принимаемые системами ПВО, направлены не только на нейтрализацию непосредственных угроз, но и на предотвращение возможных повреждений инфраструктуры и гарантирование безопасности граждан, пишет телеграм-канал Минобороны России.

Заключение

Успешная операция по перехвату и уничтожению украинских БпЛА подчеркивает важность и эффективность современных систем противовоздушной обороны в контексте современных вооруженных конфликтов. Она также иллюстрирует продолжающуюся напряженность в регионе и необходимость поддержания высокого уровня готовности к любым воздушным угрозам.

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