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Минимум 70 рублей: стало известно насколько вырастут цены на бензин в России в 2024 году

Минимум 70 рублей: стало известно насколько вырастут цены на бензин в России в 2024 году

Фото: открытые источники

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Введенный в России запрет на экспорт дизельного топлива и бензина способен повлиять на снижение оптовых цен на топливо, однако в рознице цены будут только расти, считают аналитики.

"Удержать низкие цены на бензин в России невозможно. Сделать это не поможет и введенный правительством РФ запрет на экспорт топлива", — заявил глава комитета по энергетике ГД РФ Павел Завальный.

Он подчеркнул, что тренд на рост топливных цен наблюдается в России с самого начала года и нет сейчас ни одной предпосылки, чтобы считать, что ценники на АЗС вдруг резко изменятся в меньшую сторону.

Эксперты рынка считают, что упущенная из-за экспортного запрета прибыль будет восполнена владельцами АЗС и нефтебазами за счет роста розничной цены, то есть практически за счет автомобилистов. И до 70 рублей за литр "дизеля" - уже не страшная сказка, а суровая реальность - в Москве были зафиксированы такие цены.

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