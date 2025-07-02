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Минцифры упростит процедуру передачи данных о геолокации пропавшего человека

Операторы связи будут предоставлять поисково-сп...

Фото: пресс-служба билайна

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Операторы связи будут предоставлять поисково-спасательным отрядам информацию о геолокации пропавших людей для облегчения их поисков. Процедуру проработает Минцифры по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина. Это стало возможным в том числе благодаря инициативе Билайна, который первым обратился к органам государственной власти с предложением упростить процесс передачи данных в критических ситуациях, обеспечивая при этом требования по защите персональных сведений.

С апреля 2025 года Билайн совместно с добровольческим поисковым отрядом Лиза Алерт использует сервис, который позволяет в течение нескольких минут получать данные о местоположении мобильного телефона пропавшего человека, если симкарта оформлена на родственника, запросившего данные о геолокации. Прежде быстрая передача такой информации была возможна только при обращении в офис, если симкарта оформлена на близкого родственника, который лично подтверждает свое намерение запросить геолокацию. В других случаях на это требовалось гораздо больше времени — вплоть до нескольких недель. Билайн, который уже более 10 лет сотрудничает с Лиза Алерт, неоднократно указывал на наличие конфликта между защитой данных и скоростью спасения и предлагал адаптацию регулирования, а также конкретные технические решения. В последние месяцы в Минцифры при участии представителей телеком-оператора и поискового отряда обсуждали возможные изменения подходов — например, разграничение чувствительной и общественно значимой информации, а также создание специальных процессов и протоколов предоставления данных поисково-спасательным отрядам.

Генеральный директор Билайна Сергей Анохин:
«Это очень важное решение, реализация которого в разы ускорит поиски пропавших и в перспективе послужит спасению сотен и тысяч жизней. Мы рады поддержке Правительства и Минцифры и уверены, что тщательная проработка процедуры с привлечением специалистов и практиков позволит соблюсти баланс между охраной персональных данных и защитой человеческой жизни в критической ситуации. Со стороны Билайна окажем всю необходимую поддержку для подготовки и внедрения этих изменений».

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