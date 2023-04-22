С 1 мая текущего года подрастут пенсии у миллионов россиян, сообщает "Лайф" со ссылкой на юриста Оксану Красовскую.

По словам Красовской, на 100 % больше получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Им добавят в честь юбилея 7567, 33 рубля.

"Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается", — сообщила юрист.

К 9 Мая государство перечислит по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ и всем, кто приравнен к этой категории.

Будут и региональные выплаты, размер которых зависит от конкретного региона страны. Например, в Петербурге выплатят по 10 тысяч рублей блокадникам, узникам концлагерей и другим категориям, приравненным к ветеранам.

