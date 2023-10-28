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Микроволновка блестит и вкусно пахнет: 1 аптечное средство уничтожит на 30 дней старые желтые пятна

Микроволновка блестит и вкусно пахнет: 1 аптечное средство уничтожит на 30 дней старые желтые пятна

Фото: социальные сети

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Простой недорогой препарат, который вы найдете в любой аптеке, спасет вашу кухню. А точнее, сделает сияющими пластиковые части вашей микроволновки. Желтые застарелые пятна выведет моментально.

Вам нужен аптечный димексид, вода и губка. А также перчатки для защиты рук.

В миске надо смешать в равных пропорциях димексид и воду. Нанесите смесь на плстиковые части печки и оставьте на четверть часа. Потом протрите поверхность чистой влажной тряпкой, а потом - сухой тканью Все - ваша печка опять как новая.

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