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Мэтт Гетц отвел кандидатуру на посты генпрокурора и главы минюста США

Мэтт Гетц, экс-конгрессмен от Флориды, объявил ...

absatz.media

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Мэтт Гетц, экс-конгрессмен от Флориды, объявил о своем решении отказаться от борьбы за должности генерального прокурора и министра юстиции в предстоящей администрации Дональда Трампа. Это решение пришло на фоне недостаточной поддержки со стороны республиканских сенаторов и критики в его адрес.

Причины отказа Гетца

Гетц объяснил свое решение через социальные сети, где написал, что не хочет тратить время на долгую и изнурительную борьбу в политических кругах Вашингтона. Он подчеркнул, что важно, чтобы Министерство юстиции было готово к работе с первого дня нового президентского срока, выразив надежду на то, что Трамп станет успешным президентом.

Опасения и критика в адрес Гетца

Недостаток поддержки Гетца среди республиканцев в Сенате был подтвержден сообщениями от NBC, указывающими на скептицизм сенаторов относительно его кандидатуры. Влиятельные члены партии выразили сомнения в его способности управлять Минюстом, отмечая его предыдущие критические высказывания в адрес правоохранительных органов и участие в спорных ситуациях.

Внешнее и внутреннее давление

Кроме того, само Министерство юстиции оказалось критичным к решению Трампа номинировать Гетца, особенно учитывая его роль в политических событиях последних лет, включая расследование штурма Капитолия и связь с расследованиями федерального уровня. Эти факторы сыграли значительную роль в его решении отступить от номинации.

Заключение

Отказ Гетца от участия в гонке за высшие юридические должности подчеркивает влияние политической поддержки и общественного мнения на карьеру государственных деятелей. Этот случай выявляет глубокие разделения в американской политике и сложности, с которыми сталкиваются кандидаты в периоды значительных политических изменений, пишет interfax.ru.

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