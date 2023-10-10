Метод стирки «три ложки» убьет пятна любой сложности — вещи засверкают чистотой

Многие россиянки считают, что есть пятна, вывести которые с одежды и белья невозможно в принципе, а потому выбрасывают испорченные вещи, не подозревая, что их вполне возможно спасти.

Метод "три ложки" знаком не всем, но опытные хозяйки готовы им поделиться.



Для стирки вещей с трудновыводимыми пятнами нужно взять 2 щедрые столовые ложки соли и 1 столовую ложку стандартного разрыхлителя теста.

Смесь растворяют в тазике с теплой водой и укладывают туда же на 1,5 часа вещи с пятнами. Потом перекладывают вещи в обычную стиралку и стирают привычным способом на том режиме, на котором стирается белье.

Для усиления эффекта можно добавить в барабан несколько ложен соли. Одежда избавится от сложных пятен и будет радовать вас, как новая.

