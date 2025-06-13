Метеозависимым следует приготовиться — будет жарко: точный календарь магнитных бурь в июне-2025

Магнитные бури в июне 2025 года: когда ждать всплесков и как подготовиться

Начало лета 2025 года будет неспокойным: Землю ожидают магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Солнечная активность возрастает, и это значит — нас ждут геомагнитные возмущения.

Что такое магнитные бури?

Бури возникают из-за выбросов солнечных частиц, которые сталкиваются с магнитным полем Земли. Это может вызывать:

головные боли, слабость, скачки давления;

сбои в работе связи, спутников и навигации;

ухудшение концентрации и сна.

Уровни магнитных бурь:

G1 (слабая) — легкое недомогание, незначительные сбои.

G2 (умеренная) — колебания настроения, проблемы с электропитанием.

G3 (сильная) — влияние на здоровье, сбои в спутниках.

G4 (очень сильная) — серьёзное влияние на системы связи.

G5 (экстремальная) — потенциально критическое воздействие.

Прогноз на июнь 2025 года:

2–6 июня — буря средней силы, возможны недомогания.

7–13 июня — временное затишье.

14 июня — новый всплеск активности (G1).

15–23 июня — стабилизация.

24–25 июня — повторная буря (G1).

26–30 июня — нестабильная обстановка, улучшение к 29 июня.

Как подготовиться:

Сократите физические и эмоциональные нагрузки.

Пейте больше воды.

Больше отдыхайте и старайтесь избегать переутомления.

Следите за прогнозами, особенно если вы склонны к метеозависимости.