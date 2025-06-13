Метеозависимым следует приготовиться — будет жарко: точный календарь магнитных бурь в июне-2025
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Магнитные бури в июне 2025 года: когда ждать всплесков и как подготовиться
Начало лета 2025 года будет неспокойным: Землю ожидают магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Солнечная активность возрастает, и это значит — нас ждут геомагнитные возмущения.
Что такое магнитные бури?
Бури возникают из-за выбросов солнечных частиц, которые сталкиваются с магнитным полем Земли. Это может вызывать:
- головные боли, слабость, скачки давления;
- сбои в работе связи, спутников и навигации;
- ухудшение концентрации и сна.
Уровни магнитных бурь:
- G1 (слабая) — легкое недомогание, незначительные сбои.
- G2 (умеренная) — колебания настроения, проблемы с электропитанием.
- G3 (сильная) — влияние на здоровье, сбои в спутниках.
- G4 (очень сильная) — серьёзное влияние на системы связи.
- G5 (экстремальная) — потенциально критическое воздействие.
Прогноз на июнь 2025 года:
- 2–6 июня — буря средней силы, возможны недомогания.
- 7–13 июня — временное затишье.
- 14 июня — новый всплеск активности (G1).
- 15–23 июня — стабилизация.
- 24–25 июня — повторная буря (G1).
- 26–30 июня — нестабильная обстановка, улучшение к 29 июня.
Как подготовиться:
- Сократите физические и эмоциональные нагрузки.
- Пейте больше воды.
- Больше отдыхайте и старайтесь избегать переутомления.
Следите за прогнозами, особенно если вы склонны к метеозависимости.
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