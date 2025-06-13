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Метеозависимым следует приготовиться — будет жарко: точный календарь магнитных бурь в июне-2025

Июнь 2025 года принесёт серию магнитных бурь

rutube.ru

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Магнитные бури в июне 2025 года: когда ждать всплесков и как подготовиться

Начало лета 2025 года будет неспокойным: Землю ожидают магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Солнечная активность возрастает, и это значит — нас ждут геомагнитные возмущения.

Что такое магнитные бури?

Бури возникают из-за выбросов солнечных частиц, которые сталкиваются с магнитным полем Земли. Это может вызывать:

  • головные боли, слабость, скачки давления;
  • сбои в работе связи, спутников и навигации;
  • ухудшение концентрации и сна.

Уровни магнитных бурь:

  • G1 (слабая) — легкое недомогание, незначительные сбои.
  • G2 (умеренная) — колебания настроения, проблемы с электропитанием.
  • G3 (сильная) — влияние на здоровье, сбои в спутниках.
  • G4 (очень сильная) — серьёзное влияние на системы связи.
  • G5 (экстремальная) — потенциально критическое воздействие.

Прогноз на июнь 2025 года:

  • 2–6 июня — буря средней силы, возможны недомогания.
  • 7–13 июня — временное затишье.
  • 14 июня — новый всплеск активности (G1).
  • 15–23 июня — стабилизация.
  • 24–25 июня — повторная буря (G1).
  • 26–30 июня — нестабильная обстановка, улучшение к 29 июня.

Как подготовиться:

  • Сократите физические и эмоциональные нагрузки.
  • Пейте больше воды.
  • Больше отдыхайте и старайтесь избегать переутомления.

Следите за прогнозами, особенно если вы склонны к метеозависимости.

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