Метеозависимым приготовиться — будет жарко: точный календарь магнитных бурь в июне-2025

В начале июня 2025 года Земля столкнется с магнитными бурями, которые могут повлиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям магнитного поля.

В течение месяца ожидаются несколько периодов с повышенной солнечной активностью, что вызовет геомагнитные возмущения.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек, которые выбрасывают потоки заряженных частиц в сторону Земли. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем планеты, вызывая колебания в атмосфере. В такие периоды многие люди, особенно метеозависимые, могут испытывать головные боли, перепады давления и трудности с концентрацией.

Классификация магнитных бурь:

G1 (слабая): Небольшие сбои в связи, легкое недомогание.

G2 (умеренная): Изменения настроения, перебои в электроснабжении.

G3 (сильная): Проблемы с работой спутников, выраженные головные боли.

G4 (очень сильная): Сбои в навигации, заметное влияние на здоровье.

G5 (экстремальная): Критические нарушения электроснабжения и серьёзные последствия для здоровья.

Прогноз магнитных бурь на июнь 2025 года:

2-6 июня: Магнитная буря и возмущенная геомагнитная обстановка.

7-13 июня: Временное улучшение.

14 июня: Новый всплеск магнитной активности (G1).

15-23 июня: Нормализация геомагнитного фона.

24-25 июня: Возвращение магнитной бури (G1).

26-30 июня: Снижение солнечной активности, но нестабильная геомагнитная обстановка останется. 29 июня ожидается улучшение.

Как подготовиться к магнитной буре?

Чтобы снизить влияние магнитных бурь на организм, важно следить за прогнозами и корректировать свои планы. В периоды бурь старайтесь уменьшить физическую нагрузку и поддерживать водный баланс, так как недостаток жидкости может усугубить головные боли и общее недомогание. Пить достаточно воды поможет организму адаптироваться к изменениям в магнитном поле, сообщает progorodsamara.