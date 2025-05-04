Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Метеозависимым — на заметку: май принесёт 5 всплесков активности на солнце

Магнитные бури в мае 2025 года: когда ждать и к...

yandex.ru

Подписаться на Дзен.канал

Магнитные бури в мае 2025 года: когда ждать и как сохранить самочувствие

Май 2025 года обещает быть нестабильным в плане геомагнитной активности. По предварительным данным, в течение месяца ожидается не менее пяти периодов магнитных бурь. Хотя основная часть возмущений будет слабой, они всё же могут повлиять на здоровье метеозависимых людей, пишет samaraonline24.ru.

Когда ждать магнитные бури

Согласно прогнозам, повышенная солнечная активность возможна в следующие даты:

  • 5–8 мая

  • 10 мая

  • 18–21 мая

  • 28 и 29 мая

Ожидаемые бури относятся к классу G1 — это слабые геомагнитные возмущения, но даже они способны вызвать дискомфорт у людей с чувствительной нервной и сердечно-сосудистой системой.

Как уберечь здоровье в такие дни

Медики рекомендуют придерживаться простых правил:

  • Избегать стресса и переутомления;

  • Ограничить кофе, алкоголь и сигареты;

  • Не переедать и следить за питанием;

  • Поддерживать режим сна;

  • Проводить больше времени на свежем воздухе;

  • Пить травяные чаи и отслеживать артериальное давление.

Что говорят учёные

Эксперт РАН Натан Эйсмонт напомнил, что 2025 год — один из пиковых по солнечной активности. Однако уже сейчас фиксируется её постепенное снижение. Следующий подобный всплеск активности Солнца ожидается примерно через 10 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Голландские ученые доказали, что жизнь после смерти возможна

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Как заказать всё, что нужно в Казани? Топ служб доставки еды и товаров

как выглядит маленький домашний клоп

Не у нас

день назад

Мифический металл Орихалк ведет археологов к фактам его реального существования

Интересное в Казани

3 дня назад

Невидимый враг под ногами: рассказываем, чем опасны не чищенные ковры и как бороться со скрытой угрозой

курсы 3ds max в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Американские ученые нашли скопление душ в космосе: как жить дальше

Не у нас

день назад

Холеру завезли в Россию: грозит ли опасная эпидемия стране

Не у нас

день назад

В Китае робот Unitree H1 напал на человека

Не у нас

6 часов назад

Science Alert: ученые создали аналог «бомбы-черной дыры»

Не у нас

день назад

Препарат из Новосибирска от болезни Бехтерева поступит в 45 регионов России
Новости Казани
час назад

Марафон в Казани выиграли россиянин и кенийка

Дмитрий Неделин из Пензы стал безусловным лидер...

Не у нас

32 минуты назад

США грозит апокалипсис: под Йеллоустоуном «дремлют» 30 термоядерных «царь-бомб»

Гид по скидкам Казани

день назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани

Не у нас

32 минуты назад

Science Advances: найден ключ к новым методам лечения болезни Паркинсона

Не у нас

37 минут назад

«Нет ничего плохого»: Освящать роботов предложил иеромонах РПЦ
Строители Татарстана выполнили почти 50% плана ...
Новости Татарстана
22 часа назад

Строители Татарстана выполнили почти 50% плана по вводу жилья за год

Не у нас

37 минут назад

Роспотребнадзор назвал риски распространения сибирской язвы в России

Не у нас

47 минут назад

Юрист Русяев: за теплицу с фундаментом дачники заплатят штраф

Не у нас

52 минуты назад

Исследование амулета из Германии изменит историю христианства
4 камня для бани, которые создадут правильный п...
Интересное в Казани
5 дней назад

4 камня для бани, которые создадут правильный пар: раскрываем секреты казанской парилки