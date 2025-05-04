Метеозависимым — на заметку: май принесёт 5 всплесков активности на солнце

Магнитные бури в мае 2025 года: когда ждать и как сохранить самочувствие

Май 2025 года обещает быть нестабильным в плане геомагнитной активности. По предварительным данным, в течение месяца ожидается не менее пяти периодов магнитных бурь. Хотя основная часть возмущений будет слабой, они всё же могут повлиять на здоровье метеозависимых людей, пишет samaraonline24.ru.

Когда ждать магнитные бури

Согласно прогнозам, повышенная солнечная активность возможна в следующие даты:

5–8 мая

10 мая

18–21 мая

28 и 29 мая

Ожидаемые бури относятся к классу G1 — это слабые геомагнитные возмущения, но даже они способны вызвать дискомфорт у людей с чувствительной нервной и сердечно-сосудистой системой.

Как уберечь здоровье в такие дни

Медики рекомендуют придерживаться простых правил:

Избегать стресса и переутомления;

Ограничить кофе, алкоголь и сигареты;

Не переедать и следить за питанием;

Поддерживать режим сна;

Проводить больше времени на свежем воздухе;

Пить травяные чаи и отслеживать артериальное давление.

Что говорят учёные

Эксперт РАН Натан Эйсмонт напомнил, что 2025 год — один из пиковых по солнечной активности. Однако уже сейчас фиксируется её постепенное снижение. Следующий подобный всплеск активности Солнца ожидается примерно через 10 лет.