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Метеозависимым — на заметку: май придёт с 5 всплесками солнечной активности

Магнитные бури в мае 2025: когда ждать и как за...

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Магнитные бури в мае 2025: когда ждать и как защитить здоровье

Май 2025 года принесёт несколько периодов геомагнитных возмущений. По предварительным данным, Солнце будет особенно активным в следующие даты:

  • 5–8 мая

  • 10 мая

  • 18–21 мая

  • 28–29 мая

В основном ожидаются слабые бури уровня G1. Хотя они не вызывают серьёзных последствий, метеозависимым людям и тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, стоит быть осторожнее.

Что советуют врачи в дни магнитных бурь:

  • Избегайте стресса и сильных эмоциональных перегрузок

  • Не злоупотребляйте кофе, алкоголем и сигаретами

  • Питайтесь легко, не перегружая желудок

  • Соблюдайте режим сна

  • Прогуливайтесь на свежем воздухе

  • Пейте травяные чаи (например, мяту, мелиссу или пустырник)

  • Регулярно измеряйте давление

Что говорят учёные

По словам эксперта РАН Натана Эйсмонта, 2025 год — пик солнечной активности. Однако уже сейчас отмечается спад, и в ближайшие годы магнитные бури будут случаться реже. Новый пик активности ожидается примерно через 10 лет, пишет samaraonline24.ru.

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