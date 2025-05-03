Метеозависимым — на заметку: май придёт с 5 всплесками солнечной активности

Магнитные бури в мае 2025: когда ждать и как защитить здоровье

Май 2025 года принесёт несколько периодов геомагнитных возмущений. По предварительным данным, Солнце будет особенно активным в следующие даты:

5–8 мая

10 мая

18–21 мая

28–29 мая

В основном ожидаются слабые бури уровня G1. Хотя они не вызывают серьёзных последствий, метеозависимым людям и тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами, стоит быть осторожнее.

Что советуют врачи в дни магнитных бурь:

Избегайте стресса и сильных эмоциональных перегрузок

Не злоупотребляйте кофе, алкоголем и сигаретами

Питайтесь легко, не перегружая желудок

Соблюдайте режим сна

Прогуливайтесь на свежем воздухе

Пейте травяные чаи (например, мяту, мелиссу или пустырник)

Регулярно измеряйте давление

Что говорят учёные

По словам эксперта РАН Натана Эйсмонта, 2025 год — пик солнечной активности. Однако уже сейчас отмечается спад, и в ближайшие годы магнитные бури будут случаться реже. Новый пик активности ожидается примерно через 10 лет, пишет samaraonline24.ru.