Метеозависимым — на заметку: май готовит 5 всплесков солнечной активности

В мае ожидается не менее пяти периодов геомагнитной нестабильности, однако точное их число может измениться. По предварительным данным, повышенная солнечная активность прогнозируется с 5 по 8, 10, с 18 по 21, а также 28 и 29 мая. В эти дни вероятны бури уровня G1 — они относятся к слабым, но всё же могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Как пережить бурю без последствий

Врачи советуют в такие дни избегать стрессов, отказаться от кофе, алкоголя и курения, не переедать и соблюдать режим сна. Также полезны лёгкие прогулки на свежем воздухе, травяные чаи и контроль давления.

Солнце на пике, но не надолго

По словам эксперта РАН Натана Эйсмонта, текущий год пришёлся на пик солнечной активности. Тем не менее, учёные уже замечают её постепенное снижение. Предполагается, что в ближайшие годы число магнитных бурь станет меньше, а следующий солнечный максимум ожидается только через десять лет.