"Месть за Макеевку?": на Украине по всем территориям 4 января надрывается воздушная тревога

4 января на Украине вновь прозвучала воздушная тревога во всех регионах.

Вся онлайн-карта, на которой фиксируют срабатывания системы тревоги, окрашена в красный.

Напомним, что воздушная тревога срабатывает на Украине с 10 октября с завидной регулярность. Начиная с этого дня Вооруженные силы России начали наносить массированные ракетные удары по всей энергетической инфраструктуре.

Предположительно, что это стало ответом на теракт на Крымском мосту, а также из-за нападения на гражданские объекты России, по оценке Москвы, за ними стоят украинские специальные службы.

Сейчас и сами украинцы, и россияне предполагают, что тревога 4 января стала ответом РФ на атаку ВСУ в новогоднюю ночь на Макеевку. Там, по последним данным, погибли 89 российских военных, в большинстве своем - мобилизованных.