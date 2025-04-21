Месить тесто не потребуется! Шеф Константин Ивлев научил готовить хрустящие пирожки для лентяев легко: вам точно понравится
fomebel.ru
Если вы устали от рецептов, где сначала нужно потратить полдня на замешивание теста, а потом ещё ждать, пока оно «отдохнёт», шеф-повар Константин Ивлев спешит на помощь.
В одном из своих кулинарных эфиров он показал, как приготовить невероятно вкусные и хрустящие пирожки... без единого прикосновения к тесту в классическом понимании!
Этот рецепт идеально подойдёт тем, кто хочет порадовать себя домашней выпечкой, но не готов тратить полдня на готовку. Всё максимально просто, быстро и — главное — вкусно.
Секрет — в готовой основе и технике
Как объяснил Ивлев, главная «фишка» рецепта — использование лаваша или тонкого армянского хлеба в качестве основы. Именно он заменяет тесто, а начинка может быть любой: от классического картофеля с луком до сладкого творога.
«Вы берёте тонкий лаваш, заворачиваете в него начинку, обжариваете на сковороде — и всё. Никакой муки по кухне, никаких грязных рук. Это пирожки для нормальных людей, а не для фанатов мучений», — с иронией отмечает шеф.
Быстрый рецепт от шефа
Ингредиенты:
- 2 листа тонкого лаваша
- 2 картофелины
- 1 луковица
- Соль, перец — по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Отварите картофель, разомните в пюре.
- Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистой корочки и добавьте к пюре.
- Нарежьте лаваш на квадраты, выложите начинку, сверните в треугольники или рулетики.
- Обжарьте с двух сторон до хрустящей корочки.
- Можно также запечь пирожки в духовке — получится менее калорийно, но не менее вкусно.
Подходит даже для неожиданных гостей
Эти пирожки — идеальное решение, когда гости уже на пороге, а у вас в холодильнике только остатки. Готовятся за 15 минут, подаются со сметаной или соусом и вызывают восхищение даже у самых капризных едоков.
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