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Месить тесто не потребуется! Шеф Константин Ивлев научил готовить хрустящие пирожки для лентяев легко: вам точно понравится

Константин Ивлев представил рецепт пирожков без...

fomebel.ru

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Если вы устали от рецептов, где сначала нужно потратить полдня на замешивание теста, а потом ещё ждать, пока оно «отдохнёт», шеф-повар Константин Ивлев спешит на помощь.

В одном из своих кулинарных эфиров он показал, как приготовить невероятно вкусные и хрустящие пирожки... без единого прикосновения к тесту в классическом понимании!

Этот рецепт идеально подойдёт тем, кто хочет порадовать себя домашней выпечкой, но не готов тратить полдня на готовку. Всё максимально просто, быстро и — главное — вкусно.

Секрет — в готовой основе и технике

Как объяснил Ивлев, главная «фишка» рецепта — использование лаваша или тонкого армянского хлеба в качестве основы. Именно он заменяет тесто, а начинка может быть любой: от классического картофеля с луком до сладкого творога.

«Вы берёте тонкий лаваш, заворачиваете в него начинку, обжариваете на сковороде — и всё. Никакой муки по кухне, никаких грязных рук. Это пирожки для нормальных людей, а не для фанатов мучений», — с иронией отмечает шеф.

Быстрый рецепт от шефа

Ингредиенты:

  • 2 листа тонкого лаваша
  • 2 картофелины
  • 1 луковица
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Отварите картофель, разомните в пюре.
  2. Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистой корочки и добавьте к пюре.
  3. Нарежьте лаваш на квадраты, выложите начинку, сверните в треугольники или рулетики.
  4. Обжарьте с двух сторон до хрустящей корочки.
  5. Можно также запечь пирожки в духовке — получится менее калорийно, но не менее вкусно.

Подходит даже для неожиданных гостей

Эти пирожки — идеальное решение, когда гости уже на пороге, а у вас в холодильнике только остатки. Готовятся за 15 минут, подаются со сметаной или соусом и вызывают восхищение даже у самых капризных едоков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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