Мешал жить: В Подмосковье задержали родителей, жестоко убивших сына в его первый день рождения

Трагедия, ставшая известной только сейчас, произошла в августе 2020 года в городе Крымск (Краснодарский край). Молодая пара — 23-летняя Кристина и 29-летний Андрей — в день первого дня рождения своего сына задушили малыша, а затем закопали тело в лесу.

Мальчик не был зарегистрирован официально — его не показывали врачам и не ставили на учёт. Фактически, он не существовал для системы.

Как раскрыли преступление?

После убийства пара:

переехала в Подмосковный Королёв;

изменила образ жизни и скрывала правду от родственников;

Кристина утверждала, что с сыном всё в порядке, хотя мальчика никто не видел.

Роковая ошибка произошла при покупке билета в Москву — Кристина не оформила место на ребёнка, что вызвало подозрение у следователей. Именно это стало зацепкой, по которой удалось выйти на след преступников спустя 5 лет.

Что сказали обвиняемые?

На допросе пара призналась в содеянном и заявила, что ребёнок мешал их планам на жизнь. Оба ранее не судимы, уроженцы Новороссийска. Следствие продолжает проверку всех обстоятельств дела, включая попытки скрыть следы и вводить в заблуждение близких и полицию.

Что грозит преступникам?

Действия пары квалифицируются как умышленное убийство малолетнего (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ) — за это предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следственный комитет взял дело под особый контроль. Расследование продолжается, возможны новые эпизоды и обвинения, связанные с сокрытием улик и дезинформацией органов, сообщает life.