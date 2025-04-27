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Мешал жить: В Подмосковье задержали родителей, жестоко убивших ребенка в его первый день рождения

В Подмосковье правоохранители задержали пару, к...

obruchev.mos.ru

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В Подмосковье правоохранители задержали пару, которая пять лет назад жестоко расправилась с собственным годовалым сыном, считая его помехой для своей жизни.

Как произошло преступление?

По данным SHOT, трагедия случилась в августе 2020 года в Крымске Краснодарского края. 23-летняя Кристина и её 29-летний сожитель Андрей задушили малыша прямо в день его первого дня рождения. После этого они вывезли тело ребёнка в лесной массив и закопали.

Родители скрывали факт существования мальчика: его не регистрировали и не показывали врачам, избегая любого официального упоминания о нём.

Как удалось выйти на след?

После преступления Кристина исчезла на целый год, а волонтёры безуспешно пытались её найти. Позже она с Андреем обосновалась в Королёве, делая вид, что начала новую жизнь. Родным пара врала, что с ребёнком всё в порядке.

Ошибка, допущенная Кристиной при покупке билета в Москву без оформления места для ребёнка, вызвала подозрения у следователей. Это и позволило раскрыть преступление спустя пять лет.

Что рассказали задержанные?

На допросе Кристина и Андрей признались, что считали сына обузой и нежелательной частью своей жизни. Оба уроженца Новороссийска ранее не имели судимостей. Теперь им предстоит ответить перед судом за совершённое преступление, пишет life.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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