Мешал жить: В Подмосковье задержали родителей, жестоко убивших ребенка в его первый день рождения

В Подмосковье правоохранители задержали пару, которая пять лет назад жестоко расправилась с собственным годовалым сыном, считая его помехой для своей жизни.

Как произошло преступление?

По данным SHOT, трагедия случилась в августе 2020 года в Крымске Краснодарского края. 23-летняя Кристина и её 29-летний сожитель Андрей задушили малыша прямо в день его первого дня рождения. После этого они вывезли тело ребёнка в лесной массив и закопали.

Родители скрывали факт существования мальчика: его не регистрировали и не показывали врачам, избегая любого официального упоминания о нём.

Как удалось выйти на след?

После преступления Кристина исчезла на целый год, а волонтёры безуспешно пытались её найти. Позже она с Андреем обосновалась в Королёве, делая вид, что начала новую жизнь. Родным пара врала, что с ребёнком всё в порядке.

Ошибка, допущенная Кристиной при покупке билета в Москву без оформления места для ребёнка, вызвала подозрения у следователей. Это и позволило раскрыть преступление спустя пять лет.

Что рассказали задержанные?

На допросе Кристина и Андрей признались, что считали сына обузой и нежелательной частью своей жизни. Оба уроженца Новороссийска ранее не имели судимостей. Теперь им предстоит ответить перед судом за совершённое преступление, пишет life.ru.