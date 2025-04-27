Мешал жить: В Подмосковье задержали родителей, жестоко убивших ребенка в его первый день рождения
obruchev.mos.ru
В Подмосковье правоохранители задержали пару, которая пять лет назад жестоко расправилась с собственным годовалым сыном, считая его помехой для своей жизни.
Как произошло преступление?
По данным SHOT, трагедия случилась в августе 2020 года в Крымске Краснодарского края. 23-летняя Кристина и её 29-летний сожитель Андрей задушили малыша прямо в день его первого дня рождения. После этого они вывезли тело ребёнка в лесной массив и закопали.
Родители скрывали факт существования мальчика: его не регистрировали и не показывали врачам, избегая любого официального упоминания о нём.
Как удалось выйти на след?
После преступления Кристина исчезла на целый год, а волонтёры безуспешно пытались её найти. Позже она с Андреем обосновалась в Королёве, делая вид, что начала новую жизнь. Родным пара врала, что с ребёнком всё в порядке.
Ошибка, допущенная Кристиной при покупке билета в Москву без оформления места для ребёнка, вызвала подозрения у следователей. Это и позволило раскрыть преступление спустя пять лет.
Что рассказали задержанные?
На допросе Кристина и Андрей признались, что считали сына обузой и нежелательной частью своей жизни. Оба уроженца Новороссийска ранее не имели судимостей. Теперь им предстоит ответить перед судом за совершённое преступление, пишет life.ru.
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