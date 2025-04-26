Мешал жить: В Подмосковье поймали родителей, жестоко убивших сына в его первый день рождения
rosbalt.ru
В Королёве (Московская область) поймали пару, которая в 2020 году хладнокровно убила своего годовалым сына, посчитав его помехой для собственной жизни.
Как сообщает SHOT, трагедия случилась в августе 2020 года в Крымске Краснодарского края. 23-летняя Кристина и её 29-летний сожитель Андрей задушили малыша прямо в день его первого дня рождения. Чтобы скрыть преступление, тело ребёнка они отвезли в лесной массив и закопали.
Мальчика родители скрывали с рождения: его не регистрировали и не показывали врачам.
После убийства Кристина на год "исчезла" — её искали волонтёры, пока пара не обосновалась в Королёве, изображая новую, благополучную жизнь. Родным они врали, что с ребёнком всё в порядке.
Их выдала ошибка: покупая билет в Москву, Кристина не оформила место для ребёнка. Это вызвало подозрение следователей, которые спустя пять лет вышли на след преступников.
На допросе пара без сожаления призналась: ребёнок был нежеланным и мешал их планам. Уроженцы Новороссийска, ранее не судимые, теперь предстанут перед судом за своё страшное преступление, пишет life.ru.
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