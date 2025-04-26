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Мешал жить: В Подмосковье поймали родителей, жестоко убивших сына в его первый день рождения

В Королёве (Московская область) поймали пару, к...

rosbalt.ru

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В Королёве (Московская область) поймали пару, которая в 2020 году хладнокровно убила своего годовалым сына, посчитав его помехой для собственной жизни.

Как сообщает SHOT, трагедия случилась в августе 2020 года в Крымске Краснодарского края. 23-летняя Кристина и её 29-летний сожитель Андрей задушили малыша прямо в день его первого дня рождения. Чтобы скрыть преступление, тело ребёнка они отвезли в лесной массив и закопали.

Мальчика родители скрывали с рождения: его не регистрировали и не показывали врачам.

После убийства Кристина на год "исчезла" — её искали волонтёры, пока пара не обосновалась в Королёве, изображая новую, благополучную жизнь. Родным они врали, что с ребёнком всё в порядке.

Их выдала ошибка: покупая билет в Москву, Кристина не оформила место для ребёнка. Это вызвало подозрение следователей, которые спустя пять лет вышли на след преступников.

На допросе пара без сожаления призналась: ребёнок был нежеланным и мешал их планам. Уроженцы Новороссийска, ранее не судимые, теперь предстанут перед судом за своё страшное преступление, пишет life.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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