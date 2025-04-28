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Мешал всем жить: В Подмосковье задержали родителей, жестоко убивших сына в его первый день рождения

В Крымске раскрыли убийство младенца, совершённ...

admuspenskoe.ru

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Шокирующее преступление, совершённое в августе 2020 года в Крымске (Краснодарский край), стало известно только сейчас.

Что произошло

Молодая пара — 23-летняя Кристина и 29-летний Андрей — в день первого дня рождения своего сына задушили ребёнка и закопали тело в лесу.

Мальчик официально не был зарегистрирован: его не показывали врачам и не ставили на учёт.

Фактически малыш «не существовал» для государственных служб.

Как раскрыли преступление

После убийства пара:

  • Переехала в подмосковный Королёв;
  • Изменила образ жизни, скрывала правду от родственников;
  • Кристина утверждала, что с сыном всё в порядке, хотя его никто не видел.

Ключевая ошибка: при покупке билета на поезд Кристина не оформила место для ребёнка, что вызвало подозрения у следователей. Именно эта зацепка позволила выйти на след пары спустя пять лет.

Что сказали обвиняемые

На допросах Кристина и Андрей признали вину и объяснили свои действия тем, что ребёнок мешал их планам на жизнь. Оба ранее не судимы.

Что грозит преступникам

Действия пары квалифицированы как умышленное убийство малолетнего (п.»в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дело находится под особым контролем Следственного комитета, расследование продолжается. Возможны дополнительные обвинения, связанные с сокрытием улик и введением в заблуждение органов власти.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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