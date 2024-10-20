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Мерил Стрип в очередной раз подозревают в романе с Мартином Шортом

В голливудских кругах снова заговорили о возмож...

dzen.ru

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В голливудских кругах снова заговорили о возможном романе между легендарной актрисой Мерил Стрип и её коллегой Мартином Шортом. После их совместной работы в популярном сериале "Убийства в одном здании", где они играли влюблённую пару, поклонники и папарацци не упускают возможности заметить их вместе вне съемочной площадки.

Недавно портал E! News опубликовал фотографии, где 79-летняя Стрип и Шорт были зафиксированы во время трогательной прогулки, что только подогрело слухи о их отношениях. Вдвоем они проводили время, гуляя вдоль улиц, и их естественное взаимодействие казалось чем-то большим, чем просто дружба.

Эти домыслы усилились после "Золотого глобуса", где Шорт не отходил от Стрип, словно подтверждая их особый статус. Ситуацию усугубило их недавнее посещение известного ресторана Джорджо Бальди в Санта-Монике, куда они пришли вместе, что стало дополнительным поводом для сплетен.

Хотя никаких официальных подтверждений их романа не последовало, общественный интерес к личной жизни Стрип не утихает. Сама актриса ранее уже непреднамеренно подогревала интерес к своей личной жизни, что делает текущие слухи ещё более интригующими.

Мерил Стрип, известная своей скрытностью в личных вопросах, пока не комментирует своё возможное романтическое вовлечение с Шортом. Но пока оба актёра продолжают наслаждаться своим обществом, публика остаётся в напряжении, пытаясь угадать, перерастёт ли их экранная химия в что-то большее, пишет zakon.kz.

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