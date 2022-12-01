"Мера отчаяния": ВСУ начали перебрасывать на Краснолиманское и Купянское направления свои элитные резервы

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с ТАСС заявил, что командование украинской армии вовсю перебрасывает свои элитные резервы на Краснолиманское и Купянское направления.

"Успехи союзных войск на Краснолиманском и Купянском направлении заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. <…> Данное решение связано с угрозой для ВСУ прорыва их линии обороны", — отметил Марочко.

Он добавил, что переброска элитных резервов связана также с последними провальными попытками штурма украинскими солдатами российских позиций.

