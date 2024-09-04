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Меньше половины жителей Казани считают себя финансово грамотными 44%

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Только 44% жителей Казани считают себя финансово грамотными — это один из самых низких показателей в стране. Таковы результаты опроса, который компания СберСтрахование провела в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек. Причём число респондентов, высоко оценивающих собственные навыки обращения с деньгами, за год не изменилось. Зато почти вдвое выросло доверие к книгам и профильным СМИ, откуда жители города получают знания о финансах.

О желании улучшить свои знания сообщили более четверти респондентов из Казани (27%). В основном им хотелось бы лучше разбираться в инвестировании (41%) и условиях ипотеки (40%). Треть опрошенных заявили, что им не хватает знаний в области кредитования, а четверть — о банковских вкладах.

Под финансовой грамотностью большинство казанцев понимают умение распознавать мошенничество — так ответили 68%. Причём 76% считают, что способны это делать. Способность вести личный и семейный бюджеты назвали половина респондентов. Не менее важно, по мнению участников опроса, разбираться в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах (40%).

Копить и создавать финансовую подушку умеют 53% опрошенных, а грамотно распоряжаться своими доходами и расходами — 51%. Каждый пятый (20%) заявил, что разбирается в налогах. Большинство участников опроса рассказали, что следят за своими тратами (63%), но 17% признались, что не ведут бюджет вовсе.

Респонденты также рассказали, откуда получают знания о финансах. Половина из них читают книги и профильные СМИ — за прошедший год этот показатель вырос на 22 п. п. Блоги и соцсети просматривают 38% (год назад — 29%).

Финансово грамотными себя считают почти две трети россиян (64%). Уверенность в собственных знаниях выросла в среднем на 9 процентных пунктов — год назад их было 55%. Кроме жителей Казани наименее подкованными в этом вопросе себя считают в Екатеринбурге (47%). Москвичи и петербуржцы тоже оказались весьма самокритичными — лишь 49% и 54% респондентов соответственно сочли себя финансово грамотными.

Выше всего собственную финансовую грамотность оценили жители Оренбурга (97%), Владивостока (89%), Иркутска (88%), Астрахани (87%) и Красноярска (84%). Грамотными в финансовом плане себя чаще всего называют люди в возрасте 18–30 лет (73%), а реже всего — респонденты старше 60 лет (56%). Тем не менее за год доля представителей старшего поколения, подкованного в управлении финансами, подросла на 7 п. п.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«Уровень финансовой грамотности повышается, и россияне всё чаще используют вспомогательные онлайн-инструменты. Так, сервисами по управлению личными финансами в приложении Сбербанк Онлайн на ежедневной основе сейчас пользуется 26 млн клиентов, а год назад таких клиентов было 12,6 млн. Наиболее популярными сервисами у клиентов стали: ″Анализ финансов″ (24,7 млн ежедневных пользователей), ″Всего средств″ (5,6 млн ежедневных пользователей) и ″Автонакопления″ (2,7 млн активных копилок). Также наше направление персонального финансового менеджмента комплексно рассматривает финансовое поведение людей, их привычки, цели и проблемные зоны, чтобы с помощью AI-рекомендательной системы подобрать персональные советы под конкретные жизненные ситуации: по экономии, дополнительной выгоде, формированию накоплений, преумножению капитала или по защите от рисков. Например, что касается рисков, по данным нашего опроса, 74% респондентов уже имеют полисы ОСАГО и каско, а 67% — вклады в банках. Учитывая растущие риски кибератак и других угроз, страхование становится важнейшим элементом защиты как личных, так и бизнес-активов. Страховка позволяет подготовиться к любым непредвиденным ситуациям и уверенно смотреть в будущее».

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«В Татарстане утвердили новую региональную программу по повышению уровня финансовой грамотности населения и формирования финансовой культуры. Сбер реализует большое количество собственных программ по повышению финансовой грамотности населения — прежде всего, для пожилых людей, детей и молодежи, для воспитанников детских домов. Наши эксперты и специалисты имеют необходимые компетенции и знания, которыми готовы делиться с жителями республики. Нам очень важно, чтобы люди умели управлять рисками, обеспечивая себе стабильное будущее».

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