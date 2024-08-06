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МегаФон внедрил искусственный интеллект в работу с персоналом

Отвечать на вопросы коллектива МегаФона, связан...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Отвечать на вопросы коллектива МегаФона, связанные с управлением персоналом, теперь будет искусственный интеллект. Команде оператора стал доступен чат-бот, с помощью которого каждый сотрудник компании в онлайн-режиме сможет получить всю необходимую информацию и помощь по ключевым вопросам обеспечения своей деятельности.

Новый бот, получивший название «МегаКоллега», владеет знаниями на 150 различных тем, среди которых — кадровый учёт, программы мотивации и вознаграждения, административная поддержка, корпоративная культура и другие вопросы, с которыми сталкивается сотрудник на протяжении всего цикла работы в компании.

Внедрению новой системы предшествовала большая подготовительная работа. Тестовая версия бота-консультанта на базе генеративной нейросети ChatGPT была запущена в апреле этого года. На первом этапе искусственный интеллект мог ответить лишь на базовые вопросы о заказе справок и процедуре перехода на дистанционную работу. По мере роста популярности среди сотрудников МегаФона и увеличению количества запросов бот обучался и расширил свои компетенции до 15 тем из области HR. Кроме того, с 12 до 4 секунд сократилось время подготовки ответов на вопросы. Самыми популярными стали темы, связанные с летним сезоном: сотрудники интересовались, как и в какой период они могут оформить отпуск и сколько осталось дней для отдыха.

С начала запуска виртуального консультанта специалисты МегаФона составляли рейтинг вопросов, анализировали лайки и дизлайки, которыми персонал оценивал точность и корректность ответов. Специально сформированная фокус-группа проводила тестирование, помогая тем самым усовершенствовать бота и обучать его новым темам. Оказалось, что интересы сотрудников не ограничиваются только вопросами кадрового делопроизводства. Поэтому специалисты центра компетенций МегаФона по большим языковым моделям вместе с коллегами по управлению персоналом разработали и внедрили новую версию бота.

«МегаКоллега» создан на базе последних достижений в области машинного обучения, способен анализировать вопросы, обучаться, синтезировать новые ответы на основании известных ему данных. Бот не даёт персонифицированных ответов и не владеет чувствительной информацией, но знает все внутрикорпоративные процессы и подскажет, на каком ресурсе можно получить необходимые данные.

До внедрения робота в работу с персоналом специалисты отвечали более чем на 500 кадровых вопросов в день – это почти 150 тысяч вопросов за год. После внедрения «МегаКоллеги» каждый сотрудник может задать вопрос чат-боту даже в нерабочее время и сразу получить ответ. Таким образом, «МегаКоллега» стал персональным HR-партнёром для каждого из 22 тысяч сотрудников МегаФона.

«МегаФон стремится создать комфортные условия для работы, внедрить передовые технологии в операционную и административную деятельность. Это позволяет быть лидером не только в своём бизнесе, но и среди работодателей. Наш опыт работы с big data и машинным обучением применяется для решения большого числа внутренних задач. Планируем продолжать развитие чат-бота, добавлять в его библиотеку знаний новые темы и сделать так, чтобы все сотрудники МегаФона подружились с “МегаКоллегой”», — говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

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