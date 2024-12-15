В ходе недавнего съезда партии "Единая Россия", Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, выразил перспективы присоединения новых регионов к Российской Федерации. Особое внимание он уделил полной интеграции таких территорий, как Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, в экономическую и социокультурную среду страны.

Медведев подчеркнул значимость политики, направленной на то, чтобы "высвободить потенциал данных регионов". Это будет осуществляться через специально разработанную "Народную программу", включающую меры по развитию новых субъектов федерации. Программа предусматривает ряд инициатив, направленных на улучшение жизненных условий населения и поощрение экономического роста.

"Мы нацелены на то, чтобы каждый новый субъект внес существенный вклад в развитие всей страны. Жители этих регионов обладают невероятной энергией и талантами, их потенциал способен усилить мощь всей нашей Родины", — заявил Медведев, выразив уверенность в динамичном развитии приобретенных территорий.

Также он отметил активную поддержку, которую оказывают все регионы России в адрес городов и районов новых регионов, что способствует быстрой и эффективной интеграции.

Перед Россией открываются новые возможности для расширения и укрепления государства, где каждое новое добавление территорий рассматривается не только как увеличение географических границ, но и как шанс для общенационального процветания и укрепления международных позиций, пишет interfax.ru.