Медики не могут достать осколок мины, попавший в позвоночник экс-главы "Роскосмоса" Рогозина

Медики не могут достать осколок мины, который застрял в позвоночнике экс-главы "Роскосмоса", а ныне - добровольца Дмитрия Рогозина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова его помощника.

Раненому во время обстрела гостиницы в Донецке Рогозину предложили эвакуацию, но он категорически отказался.

"Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины нельзя извлечь", — рассказал помощник экс-главы "Роскосмоса".

Известно, что осколок снаряда попал ему в лекую лопатку и застрял в позвоночнике, уточняет военкор Александр Коц.

При обстреле есть и другие пострадавшие и один погибший.