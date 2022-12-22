Новости России
· Служба новостей

Медики не могут достать осколок мины, попавший в позвоночник экс-главы "Роскосмоса" Рогозина

Медики не могут достать осколок мины, попавший в позвоночник экс-главы "Роскосмоса" Рогозина

Фото: alldaily.ru

Медики не могут достать осколок мины, который застрял в позвоночнике экс-главы "Роскосмоса", а ныне - добровольца Дмитрия Рогозина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова его помощника.
Раненому во время обстрела гостиницы в Донецке Рогозину предложили эвакуацию, но он категорически отказался.

"Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины нельзя извлечь", — рассказал помощник экс-главы "Роскосмоса".

Известно, что осколок снаряда попал ему в лекую лопатку и застрял в позвоночнике, уточняет военкор Александр Коц.
При обстреле есть и другие пострадавшие и один погибший.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

5 часов назад

Бригаду ВСУ, которая расстреляла российских пленных, поймали: их сдали сослуживцы

Интересное

день назад

Стало известно, какие подарки заслуживают казанцы в 2023 году

https://egeturbo.ru/kursy-ege-matematika/10-klass

Новости России

день назад

Путин принял важное решение по поводу мобилизации и дал распоряжения

Интересное

3 дня назад

Миллион рублей за историю, плюс 60% к скорости интернета и собственная валюта: билайн подвел итоги года

Профи - подготовка к огэ по английскому

Новости России

5 часов назад

В ДНР при обстреле гостиницы ранен бывший глава "Роскосмоса", а ныне доброволец Дмитрий Рогозин

Новости мира

5 часов назад

"Стайка зверенышей": восемь девочек-подросток жестоко убили взрослого мужчину

Новости мира

день назад

Предсказавший кризис 2008-го экономист Рубини пообещал миру тяжелые потрясения

Новости России

день назад

Newsweek: Россия развернула непобедимое и самое грозное оружие Путина, боевую систему «Авангард»

Новости России

22 часа назад

"Все методы хороши!": Спикер Совета Федерации Матвиенко высказалась о второй волне мобилизации в России
Армия и оружие
20 часов назад

Ранили, но выкарабкался и вернулся в зону СВО: 26-летний танкист из Казани получил золотую звезду Героя России

Ранили, но выкарабкался и вернулся в зону СВО: 26-летний танкист из Казани получил золотую звезду Героя России

Новости Казани

3 минуты назад

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона, который сделает из Президента РТ Минниханова "главу"

Интересное

20 часов назад

Для юных казанцев организована КиноЕлка – фестиваль пройдет 24 декабря

Новости России

13 минут назад

Медики не могут достать осколок мины, попавший в позвоночник экс-главы "Роскосмоса" Рогозина

Новости Казани

53 минуты назад

В Казани решили ликвидировать ПАТП №4
Московские и питерские чиновники "отдыхают": Татарстан в 2022 году стал регионом-лидером по купленным чиновниками самым дорогим авто в РФ

Новости Казани

2 часа назад

"Допикетировался": в Казани задержан депутат, который проводил пикеты против коррупции в Татарстане

Новости Казани

3 часа назад

Четыре человека пострадали в жестком ДТП на трассе в Татарстане

Новости Казани

4 часа назад

"Безрассудство и отвага": в Казани мужчины без страховки вышли чистить крышу и стали героями Сети
Новые ФСБУ: казанским бухгалтерам серьезно усложнили жизнь - разобрались, как избежать ошибок