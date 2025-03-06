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Мечты ближе: подростки с 14 лет смогут открыть в Сбере вклад и накопительный счёт на специальных условиях

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Вклад и накопительный счёт «Молодёжный» отличаются «взрослыми» ставками и простотой оформления

Сбер запустил вклад и накопительный счёт для подростков с 14 до 17 лет включительно. Новые сберегательные продукты полностью отвечают потребностям подрастающего поколения, с ними можно научиться грамотно распоряжаться финансами и приумножать сбережения, быстрее и проще копить на крупные покупки (технику, путешествия, образование и др.).

Открыть СберВклад и накопительный счёт «Молодёжный» можно прямо из дома — в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Накопления».

Максимальная ставка 21,5% по СберВкладу «Молодёжный» доступна при первоначальном взносе от 10 тыс. рублей, срок открытия вклада — 5 или 6 месяцев, начисление процентов в конце срока. Также необходимо выполнить простые условия: подключить подписку СберПрайм (она дополнительно даёт 1 процентный пункт — п. п. — к ставке), тратить от 5 тыс. рублей в месяц по картам Сбера (+1 п. п.) и покупать что-то на сумму от 2 тыс. рублей (+1 п. п.) у партнёров банка (Мегамаркет, Купер, Самокат). В любое время вклад можно пополнить.

По накопительному счёту «Молодёжный» максимальная ставка 18% доступна тем, кто впервые открывает такой счёт, — она действует три месяца. Сохранить её с 4-го месяца можно, если подключить подписку СберПрайм (+2 п. п. к базовой ставке), оплачивать картой банка покупки от 5 тыс. рублей в месяц (+4 п. п.) и покупать в Мегамаркете, Купере, Самокате (+2 п. п.).

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:
«94% российских подростков, у которых есть счета в банках, — уже являются клиентами Сбера. Мы видим, что ребята стремятся к осознанному финансовому поведению, хотят иметь стабильный доход, научиться инвестировать и откладывать на крупные покупки. Наши новые продукты — выгодные, простые, диджитальные — доступны всем с 14 лет. Со СберВкладом хорошо копить на долгосрочные цели: ставка по нему высокая, но средства досрочно снимать нельзя, хотя пополнять вклад можно. А вот накопительный счёт, где ставка чуть ниже, зато возможностей больше, — это универсальная копилка: потратить деньги можно в любое время. Поэтому сумму, которая точно не понадобится в ближайшие месяцы, логично положить на СберВклад, а деньги на каждый день лучше держать на накопительном счёте. Такая стратегия поможет подросткам приумножить свои сбережения и повысить финансовую грамотность».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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