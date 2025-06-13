Мечтали жить у моря — сбежали обратно через месяц: россиянка честно рассказала, почему переезд в Крым был ошибкой
culture.ru
Переезд к морю: как мечта превращается в реальность с сюрпризами
Переезд на побережье — мечта многих. Кажется, что утренние прогулки по пляжу и свежие морепродукты станут новой нормой. Но за красивыми фото скрывается другая сторона жизни на курорте — без прикрас и фильтров.
Первые разочарования — сервисы и технологии
Оказавшись на юге, вы быстро замечаете: многие привычные цифровые сервисы не работают. Доставка товаров, платёжные системы, онлайн-заказы — всё это либо отсутствует, либо работает с перебоями. Из-за санкций и ограничений крупные компании покинули эти регионы. Это не временные трудности, а постоянный фон.
Туристы и местные: две реальности
Пляж, мохито и шезлонги — для отдыхающих. А для местных — жара, очередь на маршрутку и зависть к тем, кто может себе позволить отдых. «Жить у моря» — это не всегда про отдых, чаще — про выживание рядом с весельем.
Работа — это вызов
Найти достойную работу сложно. Хорошие вакансии редко доходят до открытых платформ, а большинство предложений — низкооплачиваемые и не по специальности. Местные давно заняли ключевые позиции, и новички в курортных городах — не в приоритете.
Цены, как для туристов
Жить здесь — дорого. Цены в магазинах, кафе и даже на рынках такие же, как для туристов. Курорт — это бизнес. Скидки для «своих» — миф. Даже хлеб и кофе здесь «по отпускной цене».
Перед тем как уехать
Решение переехать к морю требует трезвого взгляда. Картинка из соцсетей и реальная жизнь у моря — это разные вещи. Если вы всё же решитесь — будьте готовы к трудностям и адаптации. А мороженое, пусть даже дорогое, — иногда всё, что поднимает настроение.
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