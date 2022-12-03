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"Материнская боль": в Сеть попали кадры, как мать бойца бросается под колеса авто, на котором сын уезжает на СВО

"Материнская боль": в Сеть попали кадры, как мать бойца бросается под колеса авто, на котором сын уезжает на СВО

Фото: социальные сети

Российский политолог Яков Кедми в своем телеграм-канале опубликовал душераздирающие кадры, на которых мать добровольца в Чечне ложится под колеса авто, на котором сын уезжает в зону СВО.

Женщина падает, у нее с ноги слетает калоша. Потом автомобиль встал в небольшую пробку. Мать бежит по дороге и вновь тянет руки в открытое окно к сыну.

По информации Кедми, таких матерей в Чечне сейчас 10 тысяч, именно столько бойцов ушли воевать на Донбасс.

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