"Материнская боль": в Сеть попали кадры, как мать бойца бросается под колеса авто, на котором сын уезжает на СВО

Российский политолог Яков Кедми в своем телеграм-канале опубликовал душераздирающие кадры, на которых мать добровольца в Чечне ложится под колеса авто, на котором сын уезжает в зону СВО.

Женщина падает, у нее с ноги слетает калоша. Потом автомобиль встал в небольшую пробку. Мать бежит по дороге и вновь тянет руки в открытое окно к сыну.

По информации Кедми, таких матерей в Чечне сейчас 10 тысяч, именно столько бойцов ушли воевать на Донбасс.