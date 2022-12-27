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Матери вручили повестку на сына, который умер в 2009 году в возрасте двух лет

Матери вручили повестку на сына, который умер в 2009 году в возрасте двух лет

Фото: telegraph62.ru

В Екатеринбурге женщине пришла повестка на имя покойного сына, который скончался от водянки головного мозга в 2009 году в двухлетнем возрасте, сообщает E1.RU.

Повестку мать нашла в почтовом ящике. Ее умершего во младенчестве сына попросили явиться на призывной пункт 26 января.

Мальчик умер в 2009 году от водянки головного мозга, ему было два с половиной года. Он родился недоношенным с множеством тяжелых диагнозов, в том числе гидроцефалией и ДЦП.

Родственники обратились в военкомат, чтобы получить разъяснения. Им сказали, что сведения были переданы из паспортного стола, однако семья утверждает, что заявляла о смерти мальчика.

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