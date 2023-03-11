Математик-пророк Афган Сидик предсказал, кто станет следующим президентом России
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Афганский математик-пророк с помощью цифровой матрицы назвал год рождения человека, который после Владимира Путина станет российским президентом.
По своей собственной особой формуле Афган предсказывал уже многие события мирового масштаба, которые сбылись с высокой точностью.
Цифровая матрица помогла Сидику установить точный год рождения следующего президента России. Математик заявил, что страну возглавит мужчина, родившийся в 1072 году. По словам Сидика, сейчас этот человек уже плотно связан с политикой.
Нужно отметить, что в данный год родились несколько российских политиков.
- Алексей Дюмин (28.08.1972) — губернатор Тульской области
- Владислав Шапша (20.09.1972) — губернатор Калужской области
- Роман Старовойт (20.01.1972) — губернатор Курской области
- Сергей Аксенов (26.11.1972) — глава республики Крым
- Олег Хорохордин (03.04.1972) — глава республики Алтай
- Дмитрий Каденков (03.05.1972) — депутат Государственной Думы
- Евгений Ревенко (22.05.1972) — депутат Государственной Думы.
И это еще не все.
Помимо смены лидера РФ Сидик предсказал скорый распад США, кибер-войну и экономические реформы.