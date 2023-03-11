Новости России
· Служба новостей

Математик-пророк Афган Сидик предсказал, кто станет следующим президентом России

Математик-пророк Афган Сидик рассчитал, кто может стать следующим президентом РФ
Математик-пророк Афган Сидик предсказал, кто станет следующим президентом России

Фото: открытые источники

Афганский математик-пророк с помощью цифровой матрицы назвал год рождения человека, который после Владимира Путина станет российским президентом.

По своей собственной особой формуле Афган предсказывал уже многие события мирового масштаба, которые сбылись с высокой точностью.

Цифровая матрица помогла Сидику установить точный год рождения следующего президента России. Математик заявил, что страну возглавит мужчина, родившийся в 1072 году. По словам Сидика, сейчас этот человек уже плотно связан с политикой.

Нужно отметить, что в данный год родились несколько российских политиков.

  • Алексей Дюмин (28.08.1972) — губернатор Тульской области
  • Владислав Шапша (20.09.1972) — губернатор Калужской области
  • Роман Старовойт (20.01.1972) — губернатор Курской области
  • Сергей Аксенов (26.11.1972) — глава республики Крым
  • Олег Хорохордин (03.04.1972) — глава республики Алтай
  • Дмитрий Каденков (03.05.1972) — депутат Государственной Думы
  • Евгений Ревенко (22.05.1972) — депутат Государственной Думы.

И это еще не все.
Помимо смены лидера РФ Сидик предсказал скорый распад США, кибер-войну и экономические реформы.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

23 часа назад

В небе над Новой Москвой полиция заметила четыре неопознанных летающих объекта

Новости Казани

16 часов назад

"Врачи говорили, что жить осталось полчаса": в Татарстане мать шестерых детей дважды победила рак при помощи голодовки

заказать гербицидную обработку территории

Новости России

2 часа назад

"Это даже не зверство. Звери так не поступают с себе подобными": российский врач рассказала о том, что ВСУ в последнее время делают с пленными

Редакция помогает

2 дня назад

5 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной

установка ручки на межкомнатную дверь в Екатеринбурге

Новости России

день назад

Зеленский созвал экстренное совещание с представителями силовых структур после "удара возмездия" ВС РФ

Новости Казани

день назад

В Казани 15-летний школьник вызывал проституток и насиловал их, если они отказывались обслуживать его добровольно

Новости России

7 часов назад

"Насильно загнали": украинский солдат сдался бойцам ЧВК "Вагнер" и при этом понятия не имел, где он и с кем воюет

Новости Казани

день назад

Татарстан простился с 24-летним бывшим сотрудником "КамАЗа": погиб в зоне СВО, выполняя боевую задачу
Новости Казани
40 минут назад

"Четырехлетняя дочка ждала папу домой": в Казани простились с 29-летним Аделем Хамзиным, погибшим в зоне СВО на Украине

"Четырехлетняя дочка ждала папу домой": в Казани простились с 29-летним Аделем Хамзиным, погибшим в зоне СВО на Украине

Новости России

50 минут назад

Математик-пророк Афган Сидик предсказал, кто станет следующим президентом России

Новости России

час назад

"Большое число жертв будет": в Сеть попало забытое пророчество слепой святой Матроны Московской

Новости России

3 часа назад

"Нашли способ уйти от бомбежки": в Артемовске ВСУ начали перевозить боеприпасы в машинах медицинской помощи

Новости России

3 часа назад

В США пожелали России "не слишком тяжелого поражения на Украине"
В Казани мать и сын остались без жилья в результате пожара в частном доме
Новости Казани
10 минут назад

В Казани мать и сын остались без жилья в результате пожара в частном доме

Новости Казани

21 час назад

В зоне спецоперации на Украине погиб популярный свадебный оператор из Казани Аркадий Орешников

Новости Казани

21 час назад

В Казани ограничено движение по улице Татарстан

Новости Казани

21 час назад

Жителей Татарстана предупредили об опасном ухудшении погоды 11 марта
"Без глаз и со сломанными ребрами": в ЖК "Весна" в Казани нашли мертвого бобра со страшными травмами
Новости Казани
20 минут назад

"Без глаз и со сломанными ребрами": в ЖК "Весна" в Казани нашли мертвого бобра со страшными травмами