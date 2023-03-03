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Мать восьмерых детей внезапно забеременела после того, как врачи провели ей полную стерилизацию

Во Владимирской области мать восьмерых детей забеременела после стерилизации
Мать восьмерых детей внезапно забеременела после того, как врачи провели ей полную стерилизацию

Фото: vladimir20.ru

Жительница Владимирской области, мать восьмерых детей, в 2021 году сделала стерилизацию по медицинским показаниям и через некоторое время внезапно узнала, что опять беременна. Теперь женщина намерена получить компенсацию у медицинского учреждения, где ей провели операцию, пишет kp.ru.

В 2019 году после серии операций на пазухи носа во время рождения седьмого ребенка у женщины лопнула перегородка носовых пазух. Потребовалась еще одна операция, и врачи рекомендовали больше не беременеть. Ей прописали противозачаточное средство, но женщина и сним смогла зачать.

Восьмые роды провели в областной больнице, назначили кесарево сечение, женщина написала заявление о проведении ей стерилизации, в результате которой она должна была стать совершенно бесплодной.

В феврале 2023 года женщине потребовалось пройти очередную процедуру, связанную с лечением заболевания пазух носа. Перед этим она пришла к гинекологу взять справку об отсутствии беременности. На приеме у врача многодетная мать узнала, что вновь ждет ребенка. Женщина готовится к очередным родам, однако намерена выяснить, почему такая ситуация стала возможной.

Вместе с супругом она направила в Областную больницу досудебную претензию с требованием компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей.

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