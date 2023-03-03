Мать восьмерых детей внезапно забеременела после того, как врачи провели ей полную стерилизацию

Во Владимирской области мать восьмерых детей забеременела после стерилизации

Жительница Владимирской области, мать восьмерых детей, в 2021 году сделала стерилизацию по медицинским показаниям и через некоторое время внезапно узнала, что опять беременна. Теперь женщина намерена получить компенсацию у медицинского учреждения, где ей провели операцию, пишет kp.ru.

В 2019 году после серии операций на пазухи носа во время рождения седьмого ребенка у женщины лопнула перегородка носовых пазух. Потребовалась еще одна операция, и врачи рекомендовали больше не беременеть. Ей прописали противозачаточное средство, но женщина и сним смогла зачать.

Восьмые роды провели в областной больнице, назначили кесарево сечение, женщина написала заявление о проведении ей стерилизации, в результате которой она должна была стать совершенно бесплодной.

В феврале 2023 года женщине потребовалось пройти очередную процедуру, связанную с лечением заболевания пазух носа. Перед этим она пришла к гинекологу взять справку об отсутствии беременности. На приеме у врача многодетная мать узнала, что вновь ждет ребенка. Женщина готовится к очередным родам, однако намерена выяснить, почему такая ситуация стала возможной.

Вместе с супругом она направила в Областную больницу досудебную претензию с требованием компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей.