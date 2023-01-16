Мать троих детей за сутки не смогла добраться до больницы и умерла
Фото: alarmyk24.ru
В Приморье Следком возбудил уголовное дело по факту смерти многодетной матери, которая в течение суток не могла добраться до больницы.
Предварительно установлено, что в поселке Путятин 35-летней женщине стало плохо. Она обратилась с жалобами к местному фельдшеру, медик сказал, что пациентке срочно нужно в больницу.
Путятин отрезан от транспортного сообщения, в итоге в больнице женщина оказалась только через сутки. Там она и скончалась.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы.