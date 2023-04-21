В Пензе мать продала 26 голых фото 11-летней дочки

Мать сняла и продала 26 голых фото своей 11-летней дочки
Фото: открытые источники
В Пензе возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая торговала интимными снимками своей 11-летней дочки. Об этом пишет Shot.
Безработная мать, как ей казалось, нашла "золотую жилу". Она снимала 11-летнюю дочь в голом виде в разных позах, а потом продавала снимки незнакомцу в интернете. Продать успела 26 фотографий, а потом ее действия привлекли внимание полиции.
На время расследования мать помещена под домашний арест, она признала вину, по обвинению ей грозит до 10 лет колонии.