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Мать сняла и продала 26 голых фото своей 11-летней дочки

В Пензе мать продала 26 голых фото 11-летней дочки
Мать сняла и продала 26 голых фото своей 11-летней дочки

Фото: открытые источники

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая торговала интимными снимками своей 11-летней дочки. Об этом пишет Shot.

Безработная мать, как ей казалось, нашла "золотую жилу". Она снимала 11-летнюю дочь в голом виде в разных позах, а потом продавала снимки незнакомцу в интернете. Продать успела 26 фотографий, а потом ее действия привлекли внимание полиции.

На время расследования мать помещена под домашний арест, она признала вину, по обвинению ей грозит до 10 лет колонии.

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