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Мать изнасилованной 10-летней девочки боится мести родни педофила

Мать изнасилованной в Сибири 10-летней девочки боится, что родня педофила начнет ей мстить
Мать изнасилованной 10-летней девочки боится мести родни педофила

Фото: открытые источники

В Новосибирске женщина, у которого пожилой пенсионер изнасиловал 10-летнюю дочь, заявила, что родня педофила пытается свести с ней счеты и отомстить.

Все случилось 3 года тому назад. Мужчина приходился жертве дедушкой. Он был признан виновынм и отправлен в колонию, там в камере он умер.

Как пишет "МК", сейчас мать девочки столкнулась с тем, что родня умершего педофила начала обвинять ее в доведении до смерти. Мать даже задумывается, не поменять ли им с дочкой город, чтобы уехать от всего этого подальше.

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