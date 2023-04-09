Мать изнасилованной в Сибири 10-летней девочки боится, что родня педофила начнет ей мстить

В Новосибирске женщина, у которого пожилой пенсионер изнасиловал 10-летнюю дочь, заявила, что родня педофила пытается свести с ней счеты и отомстить.

Все случилось 3 года тому назад. Мужчина приходился жертве дедушкой. Он был признан виновынм и отправлен в колонию, там в камере он умер.

Как пишет "МК", сейчас мать девочки столкнулась с тем, что родня умершего педофила начала обвинять ее в доведении до смерти. Мать даже задумывается, не поменять ли им с дочкой город, чтобы уехать от всего этого подальше.