Мать изнасилованного младшеклассника заявила, что есть и другие жертвы

"МК": Мать изнасилованного сверстником в Новой Москве 4-классника заявила о других жертвах

Резонансная история с изнасилованием ученика четвертого класса в школе в Новой Москве получила продолжение.

Напомним, в классном чате родители увидели ролик, который снял и выложил ровесник их сына. На нем запечатлено изнасилование мальчика сверстником.

Сейчас установлено, как пишет "МК", что издеваться над школьником начали еще до ноговодних праздников, а потому мать потерпевшего убеждена - ее сын был не единственной жертвой насильника.

Установлено, что юный насильник живет по соседству, растит его одна мать. Женщина - индивидуальный предприниматель, она много работает, а потому ее сын часто, по словам соседей, бывает предоставлен сам себе.

Также установлено, что насильник шантажировал свою жертву, а после огласки выяснилось, что есть еще как минимум три жертвы этого подростка.

Мать подростка-насильника заявила в родительском чате, что ее сына "спровоцировали другие дети".